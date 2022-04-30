شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: توزيع 2 مليون لتر من ماء زمزم ليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم 2 مليون لتر من ماء زمزم وتوزيع حوالي مليون عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام ليلة ختم القرآن، وفق بيان لسفارة السعودية .

ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الخدمية أحمد الندوي أنه جرى رفع أكثر من 500 طن من النفايات والمخلفات ليلة ختم القرآن الكريم، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين.

وأكد الندوي أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري التي تقدمها الرئاسة.