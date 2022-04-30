تطبيق واتسآب يختبر ميزة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت تسريبات أن تطبيق المراسلات الفوري "واتسآب" يختبر في الوقت الحالي ميزة جديدة، تتيح ‏لمستخدميه أن يشغّلوا حساباتهم على هواتف ذكية متعددة في نفس الوقت (هاتف وحاسوب لوحي).‏



وتوضح صورة ثابتة (سكرين شوت) نشرها موقع "وابيتاإنفو" إرشادات في إصدار تجريبي على نظام تشغيل "أندرويد" يحمل رقم"2.22.10.13"، والخاصة بتسجيل الجهاز الثانوي الآخر كـ"هاتف مرافق"، من خلال مسح "رمز الاستجابة السريعة" باستخدام الهاتف الذكي الأساسي، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة أيضا على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس" إذا تم إطلاقها، كما لم يتبين موعد تشغيلها.

وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود "واتسآب" التابع لشركة "ميتا" لتوسيع ميزة الأجهزة المتعددة.

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يسمح حاليا للمستخدمين باستخدام حسابهم على أجهزة متعددة، عبر ميزة "الأجهزة المرتبطة"، لكنها تدعم فقط استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية كأجهزة ثانوية، وهي الميزة التي تتوافر عبر أنظمة "أندرويد" و"آي أو إس".

وطرح "واتسآب" ميزة "الأجهزة المرتبطة" كإصدار تجريبي عام في نوفمبر 2021، وتم تحسينها منذ ذلك الحين، ورغم ذلك فإنها لا تقدم الكثير لمن لديهم هواتف ذكية أو أجهزة لوحية ثانوية.

ويسمح "واتسآب" للمستخدمين فقط بربط حسابهم الأساسي بما يصل إلى 4 أجهزة مكتبية مختلفة.