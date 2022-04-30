باحثون: الفائزون بالأوسكار أطول عمراً من المرشحين فقط للجائزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وجد باحثون منتسبون إلى جامعتي ماكجيل وتورنتو في كندا أدلة تثبت أن الممثلين والممثلات الذين فازوا بجائزة الأوسكار يعيشون بضع سنوات أكثر من الممثلين الذين لم يفوزوا بها.



وقارن الفريق بين المرشحين المتوفين وممثلين من نفس الجنس وعمر مماثل وقت ترشيحهم، ورغم تألق هؤلاء في نفس الفيلم مثل المرشحين، لكنهم لم يُرشحوا لها.

ودرس الباحثون بيانات 2111 ممثلاً توفي منهم 1222 بين 1929 و2020.

وتبين أن الفائزين بالجائزة عاشوا في المتوسط 77.1عاماً ، بينما بلغ متوسط أعمار الذين ترشحوا ولم يفوزوا 73.7عاماً، أما الذين لم يرشحوا رغم تألقهم فبلغ متوسط أعمارهم 73.6 عاماً.

وحسب التقرير الذي نشره موقع "ميديكال إكسبرس" عن الدراسة، فسر فريق البحث الأمر بأن الفائزين يعيشون بأسلوب حياة أفضل وأكثر صحة يتماشى مع مكانتهم الجديدة بعد الفوز بالجائزة المرموقة، كما أنهم بعد الفوز بالأوسكار قد لا يواجهون نفس القدر من الضغط في حياتهم المهنية.

وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن الصعود إلى قمة مجال ما يحسن الصحة. فالحائزون على جائزة نوبل يعيشون عامين أكثر في المتوسط من الذين رُشحوا فقط للجائزة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية الصحة النفسية والسلوك الصحي في إطالة العمر، وليس عوامل الوراثة والبيئة فقط.