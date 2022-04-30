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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم، استشهاد الشاب يحيى علي عدوان (28 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة عزون، شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الشاب عدوان أصيب برصاصة في القلب، خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ونقل إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته.

وجاء استشهاد الشاب الفلسطيني في أعقاب مقتل حارس أمن في مستوطنة "أريئيل" الإسرائيلية، وهي ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، من حيث المساحة، في عملية نفذها مسلحان فلسطينيان قبل أن يلوذا بالفرار ويعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار بحثا عنهما. 
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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