ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء باكستان

القاهرة - سامية سيد - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في قصر السلام بجدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أجريت لرئيس الوزراء الباكستاني مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقد ولي العهد السعودي معه اجتماعاً "جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة و باكستان، وبحث آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات".

وأضافت الوكالة أنه جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.