شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر وقف إقامة صلاة العيد بالمصليات المفتوحة فى المناطق المعرضة للأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة إلى مراعاة الحالات المناخية والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق من هطول أمطار غزيزة خلال يوم عيد الفطر المبارك بالتأكيد على منسوبي المساجد بإقامة صلاة العيد في الجوامع فقط دون المصليات المكشوفة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

كما أكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة على أنها تتابع عن كثب المتغيرات الجوية التي أكدت عليها تقارير الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة لذا جاء التنبيه مع الاستمرار بالتأكيد على تهيئة كافة المصليات المكشوفة لإقامة الصلاة في المناطق التي لا تشهد حالات مطرية، سائلة الله تعالى أن يعم الجميع برحمته وأن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.