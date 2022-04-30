شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة مغربية تسمح لكلبتها بقتل قطة أمام عدسة الكاميرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غضب كبير فى المغرب بسبب انتشار مقطع فيديو لفتاة مغربية وهى تسمح لكلبتها بقتل قطة أمام عدسة الكاميرا، وفق صحيفة "هسبريس" وطالب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعى بالمغرب بتوقيف ومتابعة وسجن الشابة والتى يزعم أنها من مدينة فاس.

ويأتى ذلك بعد غضب كبير اجتاح واقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة، حيث أطلق العديد من رواد هذه المواقع هاشتاج "السجن لقاتلة القطط"، مع مطالبة السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق في الموضوع، ومعاقبة الشابة التي تبلغ من العمر 24 عاما، بحسب الصحيفة.

ونشرت بعض الحسابات فصولا من القانون الجنائي، والمطالبة بتفعيله في حق المعنية بالأمر، خاصة الفصل 602 الذي يشير إلى أنه "من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبان أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين".