شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام تستقبلُ حوالى 19 مليون مصلٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك، ما يقارب (19) مليون مصلٍ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودى أن التوسعة السعودية الثالثة استقبلت بالتعاون مع جميع شركاء النجاح (18.911.278) مصل، لجميع الصلوات الخمس المفروضة، إضافة إلى صلاتى التراويح والتهجد. وأضاف أنه جرى توزيع المصلين طيلة أيام شهر رمضان الفضيل على جميع أدوار مبنى التوسعة (الأرضي، والأول، والأول ميزانين ، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية). وأكد أن التوسعة تستقبل فى الساعة ما يزيد عن نص مليون مصل، بواقع (250) ألف داخل التوسعة، وأكثر من (250) ألف في الساحات.

يذكرأن، قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إقامة صلاة العيد لهذا العام في المناطق والمحافظات بالجوامع كافة، باستثناء المصليات المكشوفة.وفق"واس" .