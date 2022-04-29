شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى والقبض على عناصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية تكفيرية نائمة بإحدى ولايات الوسط تضم 3 عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت الداخلية التونسية في بيان لها أن الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والتي تمس سلامة الوطن وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب تمكنت من كشف الخلية الإرهابية، مؤكدة أن عناصر الخلية التكفيرية قاموا بعمليات الرصد الأولية لإحدى الوحدات الأمنية تمهيدا لاستهداف منتسبيها، حيث تم إيقافهم.



وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن قطاع مكافحة الإرهاب بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة بالإدارة العامّة للأمن الوطني تمكن خلال شهر رمضان من إلقاء القبض على 7 عناصر تكفيريّة بعد تورّطها في قضايا ذات صبغة إرهابيّة ومحلّ أحكام سجنيّة نافذة، (من بينهم شخص محكوم عليه بالسجن 48 سنة، وآخر محكوم عليه بـ 36 سنة).



وذكرت الداخلية التونسية أنه في إطار العمل الاستباقي للحدّ من الأنشطة المتطرّفة للعناصر التكفيريّة خلال شهر رمضان المعظم، نجحت القوات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة من إيقاف 7 عناصر تكفيريّة خطيرة للاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.