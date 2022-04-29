شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية لن تتم دون إلزام "إسرائيل" بالانضمام إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سوريا أن تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية لن يتم دون إلزام إسرائيل بالانضمام إليها ووضع أسلحتها النووية والكيميائية والبيولوجية تحت الرقابة الدولية، مشددة على ضرورة توقف بعض الدول الغربية عن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحرفها عن الأهداف التي وجدت من أجلها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية -في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم /الجمعة/-: "ترحب سوريا بالذكرى الخامسة والعشرين لدخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ باعتبارها أول اتفاق متعدد الأطراف للقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل".



وأضاف أن تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية يمثل خطوة مهمة جداً في ضمان إقامة نظام عالمي فعال ضد الأسلحة الكيميائية، إلا أن هذا الأمر لن يتحقق من دون إلزام (إسرائيل) بالانضمام إلى هذه الاتفاقية ووضع أسلحتها النووية والكيميائية والبيولوجية تحت الرقابة الدولية.