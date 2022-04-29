شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والتبادل والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، وتمسك بلاده بثوابت ومبادئ سياستها الخارجية وخاصة التمسّك بالشرعية الدولية.