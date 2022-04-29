شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يُقرر إطلاق سراح 274 سجينا بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرّر الرئيس التونسى قيس سعيد، منح عفو رئاسى لعدد 274 شخصًا من المحكوم عليهم وإطلاق سراحهم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيّد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفّال، وأعضاء لجنة العفو.

يذكر أن، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من القاء القبض على عنصريين تكفيريين بمنطقة جندوبة، وصفاقس الجنوبية لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيم ارهابى.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية أن قطاع مكافحة الإرهاب التابع للحرس الوطني وفرقة البحث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابى" وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة سنتين، وقررت النيابة العامة اتخاذ الاجراءات القانونيّة فى شأنه.

كما تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبيّة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مُفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائيّة بتونس من أجل "الإنتماء لتنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة سنتين، وبمراجعة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 1، قررت اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.