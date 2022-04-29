شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى ينفى خبرًا بثه "داعش" يخص نصب سيطرة بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، خبرًا بثه تنظيم "داعش" الإرهابى، يخص نصب سيطرة بالأنبار.

وقالت الخلية - في بيان لها، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه بعد الضربات الموجعة، من قبل القوات الأمنية العراقية، تحاول عصابات داعش الإرهابية إيجاد نصر مزيف لها من خلال ماكنتها الإعلامية الفاشلة بعد أن قامت ببث مقطع فيديو، تدعي فيه مشاهد حصرية تظهر ما أسمته حاجزًا أمنيًا لعناصر عصابات داعش الإرهابية نصب بتاريخ أمس الخميس على الطريق الدولي غربي محافظة الأنبار. وأضافت أن هذا الفيديو كان عام 2017 وقد اتخذت في وقتها القوات الأمنية الإجراءات المناسبة لهذا الموضوع".

يذكرأن، أعلنت قيادة عمليات بغداد، دخول القطاعات في بغداد حالة الإنذار (ج)، فيما كشفت عن مخطط إرهابي لاستهداف الأسواق والمناطق المكتظة.