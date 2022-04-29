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"الاتحاد" الإماراتية: مبادرة تحالف دعم الشرعية باليمن الجديدة تهدف لإنهاء الأزمة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن الجديدة عبر إطلاق سراح 163 أسيرا من "الحوثيين" الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي ، تهدف إلى دعم الجهود والمساعي المستمرة عربيا ودوليا لإنهاء الأزمة اليمنية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان " مبادرة نوعية" - أن مرجعيات الحل السياسي موجودة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والسلام ممكن بخطوات متزامنة من جميع الأطراف تحرص أولا على إنهاء معاناة اليمنيين من الحرب، وتحقق الأمن والاستقرار الدائمين.

وأشارت إلى أن الإمارات تؤكد دائما دعم جهود التسوية السياسية الشاملة عبر حوار جدي يناقش جميع القضايا لترسيخ السلام وتحقيق الازدهار لليمن الشقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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