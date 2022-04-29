شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد" الإماراتية: مبادرة تحالف دعم الشرعية باليمن الجديدة تهدف لإنهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن الجديدة عبر إطلاق سراح 163 أسيرا من "الحوثيين" الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي السعودية، تهدف إلى دعم الجهود والمساعي المستمرة عربيا ودوليا لإنهاء الأزمة اليمنية.