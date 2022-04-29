شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص وقنابل غاز الاحتلال الإسرائيلي فى مواجهات متفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 9 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان، بالرصاص المطاطي، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين، بالاختناق أيضا، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت "دجن" شرق محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الطواقم الطبية تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأخرى سقوط أثناء مطاردة الاحتلال للشبان، وعولجت جميعها ميداني.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جبل صبيح في بلدة "بيتا" الواقعة في جنوب المحافظة والتي تشهد مواجهات مزمنة مع الاحتلال منذ إجبار أهلها المستوطنين على الرحيل وتفكيك بؤرة استيطانية كانت مُقامة على الجبل المقابل للبلدة العام الماضي.

وتندلع مواجهات بشكل أسبوعي عند جبل صبيح، وقرية بيت دجن، لمواجهة مُخططات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين، لأهداف استيطانية.