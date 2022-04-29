شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين": توزيع أكثر من 1000 مصحف على القاصدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع أكثر من 1000مصحف و600 كتيب دعوي و40 حقيبة طالب علم على قاصدي المسجد الحرام. وفق "سبق" .

وتسلم كل قاصد المسجد الحرام هديته المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من الكتب العلمية منها: (الومضات الإيمانية في الخطب الرمضانية، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، وغيرهما من الكتيبات الدعوية الأخرى.