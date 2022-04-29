شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: منظومات كشف راداري جديدة ستدخل العراق لدعم قدرات الدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن السعدي، إن منظومات الكشف الراداري الجديدة ستصل العراق خلال الأشهر المقبلة حيث تعمل قيادة الدفاع الجوي على تطوير قدراتها.

وأضاف السعدي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة - أن هذه المنظومة سترفع من قدرات الدفاع الجوي، لافتا إلى أن "هناك تعاقدات مستقبلية باتجاه منظومات أخرى".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد، يدعمان تطوير منظومة الدفاع الجوي من ناحية التعاقدات والاستيراد، مشددا على أن "الدفاع الجوي العراقي يحتاج إلى دعم وإمكانيات لكي نصل إلى مستوى الدول الإقليمية، وأن العراق يسعى إلى أن يكون بمستوى الدول المتقدمة بشأن الدفاع الجوي".