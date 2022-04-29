شكرا لقرائتكم خبر عن من مكة.. خطبة الجمعة الأخيرة برمضان تحث الصائمين على التوبة وحسن الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الله بن عواد الجهني في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك وقال: عباد الله: إن الله جعل شهر رمضان لخلقه مضماراً يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فالمؤمن يفرح بتوفيق الله له على بلوغ هذا الشهر، وتوفيقه لصيامه وقيام ما تيسر من ليله، يغتبط بإيمانه، ويعتز بإسلامه.



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وأضاف: "وفي ذات الحين يأسف على تقصيره في مرور أيام وليال الخير والبركة ولم يزدد فيها من الخير أكثر مما عمل، ويخشى ألا يدرك رمضان آخر، فواقع المسلم الصائم أنه بين حالين متضادتين، فرح وحزن، وخوف ورجاء، واغتباط وأسف.



اداء صلاة الجمعة



صلاة الجمعة



مكة المكرمة

وأوضح: "إذا كان الشهر كاد أن ينتهي فلم يبق إلا ليلة واحدة موكدة وهي من أفراد العشر، وفيها أعظم نفحة من رمضان يجود بها الخالق على عباده، وهذه الليلة العظيمة العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر فيما سواه، فحري بنا البدار إلى التوبة وإلى الأوبة، والاستكثار منها، ولزوم الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة".

واختتم: "وأصل أخي المسلم واجتهد ولا تكسل ولا تغفل حتى ينتهي الشهر بل حتى ينتهي العمر، ومن فرط وأضاع فيما مضى من الأيام ، فعليه بالتوبة وحسن الختام، فإن الأعمال بخواتيمها، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات".