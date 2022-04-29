شكرا لقرائتكم خبر عن "الترجمة" برئاسة المسجد النبوى تكثف جهودها لخدمة المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت الإدارة العامة للترجمة برئاسة المسجد النبوي، جهودها وأعمالها في توفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي، وذلك حرصاً على إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع والقدرة على التواصل باللغات العالمية مع الزوار والمصلين.

وأوضح مدير الإدارة العامة للترجمة خالد بن صالح الجابري، أن إدارة الترجمة تهتم بترجمة خطب المسجد النبوي وترجمة محتوى جميع إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية والورقية والإلكترونية، إضافة إلى ترجمة محتوى وسائل التواصل مع الزائرين في المسجد النبوي، كاللوحات وعروض الشاشات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي.وفق "سبق".

وأضاف، أن الإدارة تعمل على تفعيل ترجمة خطب المسجد النبوي في المصليات النسائية من خلال إدارة الترجمة النسائية التي تقدم خدمات متميزة في القسم النسائي تشمل تقديم عدة مبادرات، من ضمنها صناعة محتوى إثرائي للزائرات مترجم إلى عدة لغات، إضافة إلى خدمات الترجمة في الأقسام النسائية.

وأوضح الجابري؛ أنه تتم ترجمة خطب المسجد النبوي إلى عشر لغات هي (الإنجليزية والفرنسية والأردية والملاوية، والتركية والبنغالية والهوسا والصينية والروسية والفارسية)، وهذه اللغات يتم اختيارها بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعاً بين زوّار وقاصدي المسجد النبوي، وأن هذه اللغات يتحدث بها 139 دولة حول العالم، وبث الخطب المترجمة عبر منصة منارة الحرمين والبث الإذاعي على موجات (FM).