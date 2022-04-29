شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنديين عراقيين في هجوم لعناصر داعش الإرهابي بصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية مساء الخميس أن جنديين عراقيين أصيبا جراء هجوم نفذته عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت القناة عن مصدر محلي - لم تسمه - القول إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي تستهدف الفوج الثاني لواء 95 عمليات صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع قضاء سامراء في منطقة قضاء الدور صلاح الدين، مشيرا إلى أن إرهابيي داعش يستخدمون اسلحة القنص لاستهداف العناصر الأمنية.