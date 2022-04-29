شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يلقى القبض على 3 سوريين لتورطهم فى جرائم خطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الجيش اللبناني القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية لتورطهم في جرائم خطف خلال الفترة الماضية أخرها خطف أحد رجال الأعمال في البقاع العربي.

وأكد الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل نفذت كمينا بعد عملية مراقبة دقيقة، وتمكنت من ضبط 3 سوريين وذلك لإقدامهم على خطف أحد رجال الأعمال أمس الأول من بلدة لالا بالبقاع الغربي، بالإضافة إلى مشاركتهم في عمليات خطف سابقة، علما بأن قوات الجيش قامت بتحرير رجل الأعمال أمس.

على صعيد متصل، ألقت دورية من مديرية المخابرات القبض لعى مواطن في منطقة معوض بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لإقدامه على الإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وترهيب المواطنين.

كما ألقت دورية من مديرية المخابرات على شخص يحمل الجنسية الفلسطينية في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية ببيروت لإقدامه على تشكيل عصابة مسلحة تقوم بتجارة المخدرات برفقة آخرين، وتوزيعها في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى الإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق النار بأماكن وتواريخ مختلفة.

وضبطت دورية من مخابرات الجيش مواطن سوري في منطقة الحازمية ببعبدا لإقدامه على الاتجار بالمخدرات، وتعاطيها وحيازته كمية منها، ودخوله إلى لبنان وتجوله دون أوراق شرعية.