شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عنصرين تكفيريين فى تونس بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من القاء القبض على عنصريين تكفيريين بمنطقة جندوبة، وصفاقس الجنوبية لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيم ارهابى.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية أن قطاع مكافحة الإرهاب التابع للحرس الوطني وفرقة البحث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة سنتين، وقررت النيابة العامة اتخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنه.



كما تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبيّة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مُفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائيّة بتونس من أجل "الإنتماء لتنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة سنتين، وبمراجعة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 1، قررت اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.