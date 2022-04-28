شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا في مجلس الأمن يشن هجوما عنيفا على الغرب بسبب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى فاسيلي نيبينزيا إن وسائل الإعلام الغربية وعددا من المنظمات فبركت الأحداث التي تسببت في هجوم الناتو على ليبيا في 2011.

وأضاف المندوب الروسي في كلمة له في اجتماع مع محكمة الجنايات الدولية اليوم الخميس إن "البلدان الغربية انتهكت أحكام القرار 1073 عندما اعتبرت أن فرض منطقة حظر طيران يعد ترخيصا لها لتقوم بقصف بلد مزدهر وذي سيادة والنتيجة قتل للمدنيين وفوضى في البلاد."

وذكّر نيبينزيا بأن ما حصل للعقيد معمر القذافي كان تدبيرا أمريكيا، مستغربا من التعامل مع ملف مقتله خارج نطاق القضاء داعيا الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبها حلف الناتو في ليبيا خلال الأحداث في 2011.

وطالب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، بأن تتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليبيا، معتبرًا أن "ما حدث للعقيد الراحل معمر القذافي كان من تدبير الولايات المتحدة."