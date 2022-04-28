شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبعث رسالة خطية إلى ولى عهد المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم /الخميس/ رسالة خطية إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الرئيس الجزائرى بعث رسالة خطية إلى أخيه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سلمها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود لدى استقباله له بجدة اليوم.

يذكرأن، حذرت الجزائر، إسبانيا من تغيير وجهة الغاز الجزائرى المصدر إليها، غير المنصوص عليها فى العقود المبرمة بين البلدين.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، فى بيان، أن هذا الأمر سيعد بمثابة إخلالا بالالتزامات التعاقدية، وقد يفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط بين "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط بعملائها الإسبان.

وبحسب البيان، كان وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب قد تلقى، اليوم، بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسى عبر أنبوب الغاز المغاربى-الأوروبى، والشروع فى هذه العملية اليوم أو غدا الخميس.