شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تعتقل "إرهابيا" توالى مواقع قيادية عدة فى داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خلية الإعلام الأمنية العراقية، مساء الخميس، إلقاء القبض على إرهابي شغل عدة مناصب في تنظيم داعش الإرهابى، مشيرة إلى أن العملية تمت بعد ورود تأكيدات استخباراتية جديدة تضاف إلى سجل العمليات التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان لها أن الإرهابي شغل عدة مناصب إرهابية بعد ما انتمى لتنظيم داعش عام 2014 منها آمر سيطرة لمدة ثلاثة أشهر بما يسمى قاطع كركوك ألبو جبر ومن ثم آمر سيطرة جسر الدخان ومن ثم آمر سيطرة التحدي بقضاء الحويجة حتى عام 2016 نقل إلى ما يسمى الإدارة العسكرية ضمن قاطع كركوك بصفة ناقل أسلحة ومن ثم عمل بما يسمى ديوان الجند، موضحة أن الإرهابى اعترف بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية.