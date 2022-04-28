شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها، مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.

من ناحية أخرى، دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1443هـ مساء بعد غد /السبت/ التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.



وناشدت المحكمة العليا - في إعلان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس " مّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة ".