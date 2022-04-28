شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن بدء مشروع جديد للسكك الحديد وشراء طائرات جديدة للناقل الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير النقل العراقى ناصر الشبلى، الاتفاق مع شركة إيطالية على تنفيذ مشروع جديد للسكك الحديد فى البلاد، إضافة إلى شراء سفن سياحية وتفعيل خط السفر مع الخليج، كما تم تحديد موعد لتسلم 4 طائرات جديدة لتعزيز شركة الطيران.

وقال الشبلي - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس - إن "موضوع تفعيل وتطوير خطط السكك الحديد مهم جداً، ولدينا الآن مشروع مع شركة إيطالية لإنشاء سكة حديد جديدة وهو الآن في طور التخطيط وسيتم تسلم التصاميم خلال شهرين"، مضيفا أن الوزارة عملت على تشييد أسيجة تحمي القطارات من أى عمليات تخريب، أنجزت في بغداد والعمل مستمر باتجاه الجنوب".



وفيما يتعلق بعقود تجهيز طائرات جديدة لشركة الطيران العراقية الناقل الوطنى أوضح الشبلى أن "هناك عقدا قديما مع شركة طيران عالمية من أجل تسلم 4 طائرات هذا العام، وتم توقيع العقد من قبل الحكومة العراقية في عام 2008 ومن المحتمل حسب الجدول أن يكون التسلم في الشهر السابع صعوداً".



وفيما يتعلق بالنقل البحرى أكد الوزير العراقى أن "الوزارة تسعى لامتلاك بواخر لغرض نقل المسافرين عبر البحر، ونأمل تفعيل خط بهذا الخصوص مع دول الخليج قريباً"، مضيفا "لا نمتلك السفن السياحية في الوقت الحالى، عدا بعض الزوارق فقط، وهناك خطط لشراء سفن سياحية، ويمكن التعاقد مع شركات لاستئجار البواخر لأغراض السياحة".