شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على أطراف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/، أن موسكو تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على مشارف دمشق.

وقالت المتحدثة - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إنه حسب التقارير الواردة، ليلة 27 أبريل، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما صاروخيا على بلدات.. في محيط دمشق. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثلاثة وإلحاق أضرار مادية كبيرة". وشددت على أنه من الضروري التأكيد على أن استمرار القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية؛ يعد انتهاكًا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وغير مقبول بشكل قاطع وغير مقبول، موضحة "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".

من ناحية أخرى، قُتل شخص، جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية العبوش بريف الحسكة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية قولها إن لغما أرضيا بمنطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي انفجر أثناء رعي أحد المدنيين الأغنام، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي السياق، أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء عملهما في أرضهما في السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة بريف درعا.

ونقلت (سانا) عن مصدر في الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطني قوله إن المستشفى استقبلت شخصين تعرض أحدهما لإصابة بالصدر والبطن والأطراف السفلية، بينما أصيب الثاني في الأطراف والرأس وتم تقديم العلاجات والخدمات اللازمة لهما.