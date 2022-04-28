شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يصل السعودية فى زيارة رسمية تستمر 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، السعودية، مساء اليوم، الخميس، فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصل رئيس وزراء باكستان إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوى والصلاة فيه.

وكان فى استقبال شريف، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، وعدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين.