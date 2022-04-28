شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أفرجت عن خمسة آخرين من داخل الخط الأخضر شرط قبولهم بالإبعاد عن المسجد الأقصى "مؤقتًا" ودفع غرامات مالية متفاوتة.



وقالت مصادر إنه تم الافراج عن ثلاثة من الشبان سالفي الذكر مقابل قبولهم بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة شهر ودفع كل منهم غرامة مالية تقدر بـ (500 شيكل)، وفرضت سلطات الاحتلال على الشبان ما تطلق عليه (كفالة الطرف الثالث) أي أنه في حال خرق أي منهم شرط الإبعاد عن الأقصى يتم دفع غرامة تقدر بـ (ألف شيكل)، فيما تم الافراج عن آخر شرط الإبعاد عن الأقصى وعدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وغرامة تقدر بـ (1000 شيكل)، كما تم الافراج عن خامس بغرامة مالية (ليست معروفة) وشرط الإبعاد عن الأقصى.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شابين في العشرينيات من محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة وذلك بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها، فيما تم اعتقال فلسطيني آخر من محافظة جنين الواقعة شمال الضفة عند حاجز الجلمة العسكري.



وأضافت المصادر أنه تم اعتقال فلسطيني من الخليل في مدينة القدس المحتلة، فيما تم اعتقال الأسير المحرر محمد عادل أبو معلا من بلدة قباطية بجنين لدى مروره بحاجز "دوتان" العسكري، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا (يحمل تصريح تاجر) من قطاع غزة لدى مروره بحاجز بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين لدى مرورهم بالمعبر المذكور سلفًا خلال الفترة الماضية