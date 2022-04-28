دراسة: الضوضاء المستمرة تهدد بالاكتئاب وأمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي الطبي إن الضوضاء المستمرة قد تؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية خطيرة.



وأوضحت الجمعية أن من أضرارها ارتفاع ضغط الدم،وأمراض القلب،والأوعية الدموية، والسكري من النوع الثاني، وطنين الأذن، وتلف السمع، واضطرابات النوم، والصداع المستمر، وضعف التركيز.

ومن الأضرار النفسية القلق، والتوتر، وسرعة الاستثارة، والاكتئاب.

وحذرت الجمعية الألمانية من خطورة الضوضاء المستمرة على الأطفال، حيث تؤثر بالسلب على تطورهم اللغوي وترفع خطر إصابتهم بعسر القراءة، والتأخر العقلي.