شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون و700 ألف عبوة مياه زمزم لزوار المسجد النبوى فى 20 يوما برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت رئاسة المسجد النبوى من توزيع 2 مليون و 765 ألف عبوة مياه زمزم، بالإضافة إلى تعبئة 18 ألف حافظة لسقيا الزوار والمصلين في المسجد النبوي خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان، وفق ما أعلنت وكالة شئون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا.

جاء ذلك وفقاً للخطة التي وضعتها رئاسة المسجد النبوي والمتضمنة رفع طاقة توزيع مياه زمزم على أكبر عدد من الزوار، لتواكب ارتفاع الطلب لقاصدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.