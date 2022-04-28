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روسيا تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على محيط دمشق

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القاهرة - سامية سيد - أدانت روسيا بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على محيط دمشق أمس الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن روسيا تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على محيط دمشق .

وأضافت زاخاروفا "وفقا للتقارير، أنه في ليلة 27 أبريل، شن سلاح الطيران الإسرائيلي هجوما صاروخيا على أهداف بالقرب من دمشق ... ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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