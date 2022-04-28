شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على محيط دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت روسيا بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على محيط دمشق أمس الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن روسيا تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على محيط دمشق .

وأضافت زاخاروفا "وفقا للتقارير، أنه في ليلة 27 أبريل، شن سلاح الطيران الإسرائيلي هجوما صاروخيا على أهداف بالقرب من دمشق ... ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.