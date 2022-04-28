شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تعلن نجاح خطة تفويج المعتمرين والمصلين ليلة 27 من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطة التفويج لليلة 27من الشهر الفضيل، التي شهد المسجد الحرام خلالها توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين.وفق"سبق" .

وأكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام، واستعداد كامل القوى البشرية التي يُقَدّر عددها بـ(400) موظف، يعملون على إدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة داخل البيت العتيق، ليتمكن زوار بيت الله الحرام من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.