ما هي مواصفات سيارة جاك Aion Y الكهربائية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

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حصدت سيارة جاك Aion Y الكهربائية الكروس أوفر الجديدة اهتمام الجمهور في ظل تصميمها المحببب وتضمنها مواصفات ومميزات وأسعار جذابة.



وتعد سيارة جاك Aion Y 2022 من السيارات الكهربائية المميزة الكروس أوفر المدمجة التي تمتلك العديد من المواصفات التي تشجع على اقتنائها.

ويوضح التقرير التالي مواصفات ومميزات سيارة GAC Aion Yوأسعارها.

مواصفات سيارة جاك Aion Y الكهربائية

- يبلغ طول السيارة 4.410 مم والعرض 1.870 مم والإرتفاع 1.645 مم، كما أن قاعدة العجلات يبلغ طولها 2.750 مم.

- تتميز بمحرك كهربائي 100 كيلو وات والنوع الثاني من السيارة يحتوي على محرك كهربائي 135 كيلو وات.

- كما يبلغ عدد كيلومترات القيادة 410 كم، 500 كم، 600 كم.

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مميزات سيارة GAC Aion Y:

مميزات سيارة GAC Aion Y

يوجد بها نظام مساعدة السائق ADiGO 3.0.

نظام للركن بضغطة الزر.

نظام ترفيه 5G.

عدادات LCD.

شاشة كبيرة موجودة في الكونسول الأوسط للسيارة.

السيارة تعتمد على منصة GEP 2.0 الكهربائية.

مصابيح LED أمامية وخلفية.

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أسعار سيارة جاك Aion Y الكهربائية:

يتراوح سعر السيارة في الصين ما بين 16.400 ألف دولار إلى 23.200 ألف دولار.