أطباء روس يجرون عملية جراحية فريدة لصمام القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى الأطباء في مركز "ميشالكين" الطبي الروسي للبحوث العلمية عملية جراحية فريدة من نوعها.



وهي العملية على صمام القلب للفتاة البالغة من العمر 21 عاما والتي تعاني من الشذوذ الخلقي النادر.

وكان لدى الفتاة الروسية صمام ذو ضلفة واحدة بدلا من الصمام ثلاثي الضلفات.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن، ألكسندر بوغاتشيف - بروكوفييف، مدير معهد أمراض الدورة الدموية في مركز "ميشالكين"قوله:" كان من الممكن أن يؤثر زرع طرف اصطناعي ميكانيكي على نوعية حياة الفتاة، كما كان من الممكن أن تكون محدودة في النشاط البدني، وكانت بحاجة إلى علاج مضاد للتخثر مدى الحياة. ونظرا لسن الفتاة الصغير ورغبتها في الحمل والإنجاب مستقبلا قررنا إجراء العملية في روسيا".

وقضت العملية باستبدال الصمام الأبهري المصاب بصمام الشريان الرئوي التابع للمريضة والمماثل في التركيب من حيث مواصفاته الفيزيولوجية.

وأضاف الأخصائي قائلا: " لقد أجري التدخل الطبي من خلال مدخل صغير بطول 6 سنتيمترات ، ما أصبح بديلا لطريقة كلاسيكية تقضي بتشريح الصدر بطول 18 - 20 سنتيمترا".

كانت هذه العملية باستخدام تدخل جراحي صغير الحجم الأولى من نوعها في الممارسة الطبية المحلية حتى الآن، وهناك حالتان فقط من هذا التدخل الجراحي معروفتان في العالم بأسره.