مقارنة بالعام الماضي.. البرازيل تعلن ارتفاع إصابات حمى الضنك مقارنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بحمى الضنك في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.



وأفادت قناة "غلوبو" بأنه "في الفترة من 2 يناير إلى 16 أبريل تم تسجيل حوالي 465 ألف إصابة بحمى الضنك، بزيادة 104.5٪ عن العام السابق.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 131 وفاة مؤكدة من المصابين، وتسجيل 191 وفاة غير مؤكدة بينهم.

ولفتت إلى أن خطر الوباء يكمن في وسط البلاد وغربها.

وإضافة إلى حمى الضنك، سجل علماء الأوبئة في البلاد زيادة في الإصابات بفيروس زيكا الذي يسبب أمراضا خطيرة في نمو الجنين عند الحوامل.

وتنتقل حمى الضنك وزيكا عن طريق بعوض "الزاعجة المصرية".

وتتمثل أعراض حمى الضنك في ارتفاع درجة الحرارة والغثيان والطفح الجلدي والصداع وآلام الظهر.