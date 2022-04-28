شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط صلاة عيد الفطر بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار إعلان كل دولة عن اشتراطات صلاة عيد الفطر فيها ، قررت السلطات بالكويت إلغاء المصليات في عيد الفطر المبارك، مع اقتصار الصلاة على المساجد الكبرى فقط، وفق صحيفة القبس.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف الكويتية، أن الوزارة أبلغت الخطباء والأئمة بإلغاء مصليات العيد، وقالت، إن صلاة العيد ستقتصر على المساجد فقط هذا العام.

ومن جهة أخرى، كانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، قد أعلنت بروتوكول عيد الفطر المبارك، وحددت 9 اشتراطات لصلاة عيد الفطر في مصليات الدولة، تشمل تهيئة الساحات الخارجية للمساجد بلواصق التباعد الجسدي مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد، وفتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من يوم العيد، وفتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة.

وتضمنت الاشتراطات من الرابع إلى التاسع أن تكون مدة الصلاة والخطبة 20 دقيقة، وأن يتم الاشراف على دخول وخروج المصلين من قبل دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة لمنع الازدحام وتنظيم الصلاة.

وإلزام المصلين بارتداء الكمامة طوال الوقت، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة المتر الواحد، وإلزام المصلين باستخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى عدم التجمع وتجنب والمصافحة قبل وبعد الصلاة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.