65% من سكان فنلندا يؤيدون فكرة انضمام بلادهم إلى الناتو (استطلاع رأي)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام على أن 65% من سكان فنلندا يؤيدون فكرة انضمام بلادهم إلى حلف الناتو.



وأشارت نتائج الاستطلاع الذي جرى في فنلندا بطلب من صحيفة "Helsingin Sanomat" وبمشاركة نحو ألف شخص ونشرت اليوم الخميس، أن عدد المواطنين الذين يؤيدون انضمام بلادهم إلى الناتو ازداد بمقدار 6 نقاط مئوية مقارنة مع نتائج الاستطلاع السابق الذي أجري في بداية أبريل الجاري، فيما عبر 13% من الذين شملهم الاستطلاع معارضتهم لهذه الخطط. أما 22% فلم يتمكنوا من الإجابة عن السؤال بهذا الخصوص.

هذا وتدل نتائج استطلاع للرأي العام عقد مؤخرا في السويد، على أن عدد مؤيدي انضمام البلاد إلى حلف الناتو ازداد من 51% في مارس الماضي إلى 57% في أبريل الجاري، وهو المؤشر الأعلى لدعم فكرة انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي منذ بداية إجراء استطلاعات للرأي العام حول هذا الموضوع.