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الخارجية العراقية: بحث موقف المفقودين فى أوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الخميس، عن مخاطبة وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن المفقودين من الجالية العراقية.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن السفارة العراقية في كييف تعد مُذكرات إلى وزارة الخارجية الأوكرانية للاستعلام عن آخر المعلومات المتحصلة بشأن المفقودين من العراقيين، كما طلبت من الجامعات الأوكرانية التريث بشأن المطالبات بالأجور الدراسية بسبب الظروف القاهرة.

وأضاف أن السفارة تتواصل مع الجهات الأوكرانية المختصة لإبداء المساعدة وتقديم التسهيلات اللازمة لبعض أبناء الجالية ممن طلبوا ذلك من السفارة.

وأشار إلى أن أبناء الجاليَّة العراقية في أوكرانيا يتواجدون في مدن كييف، لفوف، فينيسيا، خملينيسكي، زكرباتيا، اوشغرود، ترنوبل، والقليل منهم في بلطافا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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