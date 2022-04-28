شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله غادرا البلاد، اليوم الخميس، فى زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني؛ ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.