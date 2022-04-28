الارشيف / اخبار الخليج

العاهل الأردنى يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة عمل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله غادرا البلاد، اليوم الخميس، فى زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني؛ ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا