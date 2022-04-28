شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: 181 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت قوات الجيش الوطني اليمني ارتكاب جماعة الحوثي 181 خرقاً للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين في مختلف جبهات القتال.

وتوزعت الخروقات، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية اليوم الخميس، بين 47 خرقا في جبهات محور تعز، و40 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و40 خرقا في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و31 خرقا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب، و12 خرقاً في جبهات الجوف، و9 خروقات في محور الضالع، وخرقاً واحداً في محور أبين، وخرقاً واحداً في جبهة كتاف بمحافظة صعدة.

وتنوعت الخروقات بين إطلاق النار على قوات الجيش الوطني اليمني في كافة الجبهات من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة، وعمليات إعادة تموضع لآليات وعناصر مسلحة، ودفع بتعزيزات إلى مختلف المواقع، واستحداث تحصينات، كما رصدت أيضا قوات الجيش الوطني اليمني، تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي المسير في عدّة جبهات طوال الـ24 ساعة الماضية.