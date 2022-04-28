شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رجيم سريع في أسبوع 20 كيلو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يمكنك اتباع نظام "رجيم" لخسارة 20 كيلو جراما في أسبوع، إليك أفضل نظام غذائي لخسارة الوزن بشكل سريع.



من أهم الأنظمة المتبعة لخسارة 20 كيلو جراما في أسبوع هو "رجيم أتكنز"، الذي يساعد على حرق الدهون بسهولة والتخلص من الوزن الزائد.

رجيم سريع في اسبوع 20 كيلو

من أفضل النظم المتبعة لإنقاص الوزن في وقت سريع وقد تصل خسارتك إلى نحو 20 كيلو في الأسبوع هو رجيم أتكنز، والذي له نتيجة فعالة، وفقدان الوزن بهذا النظام قد يختلف من شخص لآخر على حسب طبيعة الجسم.

رجيم أتكنز هو نظام منخفض الكربوهيدرات من 4 مراحل مختلفة، حيث إن المرحلة الأولى يتم فيها فقدان الكثير من الكيلوجرامات في البداية، حيث يتم تناول حوالي 20 جراما من الكربوهيدرات يوميًا، وكلما زادت مدة هذه المرحلة كلما تم فقدان المزيد من الدهون.

وتتضمن المرحلة الأولى عدم تناول المكسرات والبذور والكافيين والخبز والمكرونة والأرز والخضروات النشوية، ويمكنك تناول البروتين والدهون التي توجد في الدواجن والبيض والأسماك والزيوت النباتية.

في المراحل الثلاثة التي تلي المرحلة الأولى يتم إدراج أنواع من الأطعمة الممنوعة بالتدريج مع الحرص على ممارسة نوع من الرياضة، وشرب كمية كبيرة من الماء يوميًا.

رجيم ينزل 20 كيلو في اسبوع مجرب

وفي سياق منفصل عن نظام أتكنز يمكن اتباع جدول رجيم مميز لإنقاص الوزن 20 كيلو في الأسبوع وله نتائج فعالة وفق ما ذكره موقع "webmd"، ولكن من المهم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل البدء به.

وجبة الإفطار تكون ثابتة لكل الأيام، حيث يجب أن تكون عبارة عن كوب من الماء يتم تناوله على الريق، وكوب من القهوة أو الشاي دون إضافة السكر وقطعة من الكيك الدايت.

اليوم الأول والثاني:

الغداء:

قطعة من الخبز الأسمر مع علبة من التونة، وطبق من السلطة الخضراء.

العشاء:

طبق من السلطة الخضراء فقط.

اليوم الثاني والثالث:

الغداء:

قطعة من اللحم المشوي وطبق كبير من السلطة.

العشاء:

طبق من السلطة الخضراء فقط.

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اليوم الرابع والخامس:

الغذاء:

2 بيضة مسلوقة وطبق من السلطة الخضراء.

العشاء:

ثمرتان من الخيار فقط.

اليوم السادس والسابع:

يتم تناول طوال اليوم بضع ثمرات من التفاح فقط سواء في الغذاء أو العشاء.