شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيفا عن المعتمرين.. "السديس" يختم القرآن بصلاة التراويح وليس التهجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن ختم القرآن الكريم لهذا العام سيكون ليلة 29 في صلاة التراويح وليس التهجد. وفق "سبق" .

بهذا الإعلان فقد عاد ختم القرآن الكريم إلى صلاة التراويح، بعد أن تم تأخيره العامين الماضيتين إلى صلاة التهجد، وأكد "السديس" في الكلمة التي ألقاها عقب صلاة المغرب أمس بأن ذلك التقديم يأتي في إطار التخفيف على المعتمرين.

يذكر أن الأيام الفضلى من شهر رمضان المبارك قد أوشكت على الرحيل، حيث بدأت العشر الأواخر الخميس الماضى وهى الأيام التى ترفع فيها الأدعية بقلوب يملؤها الإيمان والثقة بالاستجابة فيما يُطلب .

وفى هذا الإطار أعلنت دول عربية تحديث إجراءاتها التى فرضتها ظروف جائحة كورونا، خلال العامين السابقين وخاصة فيما يتعلق بصلاة التهجد، حيث سمح البعض بإقامتها وفق ضوابط مخففة فيما أبقت أخرى على منعها خوفا من عودة تفشى الوباء.