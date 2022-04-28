شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان توسيع الشراكة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا يوميات كوساك، أن الاتحاد يتطلع إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية مع المغرب في مختلف المجالات.

وفي تصريحات صحفية، عقب لقائها، مع رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، نائلة مية التازي، قالت كوساك إن الحوار سيتواصل بين اللجنة وممثلية الاتحاد الأوروبي وكذا مع سفراء البلدان الأوروبية المعتمدين بالمغرب.

ووصفت الدبلوماسية الأوروبية لقاءها بالتازي بـ"المثمر"، مشيرة إلى أنه تطرق إلى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان تمسكهما بالشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وكذلك موضوع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وفي سياق منفصل، اختار الاتحاد الدولي للسكك الحديدية المغرب لتنظيم الدورة الـ11 من المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس من العام المقبل تحت شعار "السرعة الفائقة السككية: السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي".

وذكر بيان للاتحاد أن هذا المؤتمر سيشارك فيه جميع العاملين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم ويتيح الفرصة لإبراز مدى أهمية مساهمة السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المشكلة المناخية.