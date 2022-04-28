دراسة: التمارين تخفف أضرار السكري على الأوعية الدموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حثّت نتائج دراسة جديدة المرضى بالسكري على المواظبة على التمارين الرياضية، بعدما أظهرت الدراسة أن التمارين تنشط نمو أوعية دموية جديدة بدل التي تتلف بسبب السكري.



ويضعف السكري القدرة الطبيعية للجسم على تنمية أوعية دموية جديدة، إلى جانب تلف الأوعية الموجودة.

وقدمت الدراسة التي أجريت في جامعة أوغوستا الأمريكية أول دليل على أن جلسة تمارين رياضية واحدة من 45 دقيقة تمكّن الحزم المجهرية من توصيل مزيد من البروتين إلى الخلايا التي تؤدي إلى ما يُعرف بـ "تولّد الأوعية"، أو تكوين أوعية جديدة.

ووفقاً لموقع "ساينس دايلي"، وجد الباحثون أن التمارين الرياضية متوسطة الشدة تسرع الشفاء، ونمو الأوعية الدموية من جديد.

ويؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى ارتفاع مستويات الأكسجين التفاعلية التي تعيق الوظائف الطبيعية مثل إصلاح أنسجة الخلايا.