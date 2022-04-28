تعرف على الأثاث الذي يساعد الطفل في الاعتماد على نفسه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

من الأسِرَّة المنخفضة إلى الأرفف والحمالات المفتوحة التي يمكن للأطفال الوصول إليها، تتيح المزيد من قطع الأثاث المخصصة للرضع فما فوق الفرصة للأطفال لمزاولة الكثير من الأدوار بمفردهم.



والغرض من هذه التصاميم هو تشجيع الأطفال على أن يكونوا مستقلين من سن مبكرة، استناداً إلى مبدأ المونتيسوري.

ويساعد هذا النوع من الأثاث في تطوير الأطفال بتمكينهم من القيام بالأشياء الأساسية بمفردهم.

يشار إلى أن أسلوب المونتيسوري هو وسيلة تعليمية تركز على الطفل وطورتها الدكتورة ماريا مونتيسوري في أوائل القرن الماضي.

أولا، توضع المرتبة على الأرض حتى يتسن للطفل تقرير ما إذا كان سيستلقي أم لا.

وتقول أندريا دونات، وهي خبيرة مونتيسوري في برلين، "وعندما يبلغ الطفل عامين ونصف من العمر يمكن الاستعانة بسرير فوتون بدلاً من المرتبة، لأنه بحلول هذا الوقت يمكنه السير بالفعل وعادة ما يمكنه الاستلقاء على السرير بدون مساعدة".

ومن عمر الثانية إلى السادسة، من المفيد شراء مجموعة من الأرفف المفتوحة التي تكون نصف الارتفاع المعتاد. ويمكن للأطفال التمسك بها خلال اختيار ألعابهم بأنفسهم، بحسب دونات. ويجب التأكد من أن الأرفف مثبتة جيداً بالحائط.

وتقول دونات أيضا أن حمالة الملابس المنخفضة والدواليب المفتوحة تساعد في تشجيع الأطفال على أن يكون لهم قول فيما يرتدوه. وهنا أيضا تقول إن مجموعة صغيرة من الملابس كافية، لتشمل قطعتين من كل لباس، مثل زوجين مختلفين من السراويل والقمصان (تي شيرت) والسترات.

ومن المحتمل ألا يريد الآباء أن يكونوا في عملية شراء أثاث مستمرة بينما ينمو الطفل، بحسب دونات التي تنصح باختيار سلسلة من الأثاث يمكن أن تكبر مع الطفل مثل الطاولات التي يمكن تعديل أطوالها أو وحدات الأرفف التي يمكن إضافتها لما هو موجود بالفعل.

وفيما يتعلق بالمواد المستخدمة لأثاث الأطفال، يُنصح بشراء المواد الخشبية والمنسوجات لأنها تعطي إحساسا بالدفء.