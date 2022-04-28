منذ فترة قصيرة.. إنستغرام يختبر المشاركات المثبتة للملفات الشخصية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

منذ فترة قصيرة، سمح إنستغرام لمستخدميه بتثبيت قصصهم المفضلة في أعلى ملفهم الشخصي كطريقة لحفظها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها. وقد تسمح الشركة قريباً بفعل الشيء نفسه مع المنشورات للتأكد من أنها تبرز بطريقتها الخاصة.



بدأ إنستغرام مؤخراً في اختبار ميزة تتيح للمستخدمين إبراز مشاركات محددة فوق شبكة الصور الخاصة بهم. إذا كنت من بين الأشخاص الذين سجلتهم الشركة في الإصدار التجريبي، فيمكنك الوصول إلى الميزة من خلال النقر على رمز النقاط الثلاث أعلى المنشور وتحديد الخيار الجديد "تثبيت في ملفك الشخصي".

وقالت إنستغرام في منشور لها: "تختبر الشركة حالياً الميزة الجديدة التي تتيح للأشخاص عرض المشاركات على ملفاتهم الشخصية"

وقد تم اكتشاف الدليل على أن الشركة كانت تفكر في إضافة طريقة لتسليط الضوء على المنشورات العادية لأول مرة في يناير من قبل المهندس أليساندرو بالوزي.

يذكر بأن مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك تويتر وتيك توك، تتيح إبراز المنشورات بنفس الطريقة، والتي تعتبر مفيدة للأشخاص الذين ينشرون الكثير من المنشورات ويريدون عرضاً أفضل لأعمالهم، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.