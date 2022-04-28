شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أول دولة خليجية تمنح تراخيص لانترنت شركة إيلون ماسك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

منحت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين ترخيصاً لشركة تكنولوجيا المعلومات "ستارلنك" لتقديم خدمات الأقمار الاصطناعية وخدمات الإنترنت.



وبهذا القرار، أصبحت البحرين الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تمنح مثل هذه التراخيص لخدمة ستارلنك، وذلك بما يحافظ على مكانة المملكة كأحد الأسواق الرائدة في مجال الاتصالات بالعالم، حيث تتيح لستارلنك تقديم خدماتها للمستهلكين في مملكة البحرين والمنطقة بأكملها.

يُشار إلى أن ستارلنك، شركة مملوكة من قبل أغنى أغنياء العالم، إيلون ماسك، وهي خدمة أقمار صناعية جديدة مبتكرة تستخدم شبكة من الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض، ما يمكنها من توفير خدماتها في جميع أنحاء العالم للمستهلكين في المنازل والشركات، وكذلك في السفن والطائرات، بسرعات توازي سرعات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر).