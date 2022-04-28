شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالمملكة وطقس مغبر بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني السعودى للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة على اجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة على اجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غير مستقر ومغبر مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

الرياح : شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة أحيانا.

وحذرت إدارة الارصاد من امطار رعدية وهبات شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام ويصل إلى 7 أقدام في عرض البحر أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 25 درجة.

الرطوبة النسبية العظمى 85 %، والصغرى 20 %.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **: ** الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الأول عند الساعة 17:47والجزر الثاني عند 06:25.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:23 والمد الثاني عند الساعة 20:19 والجزر الاول عند الساعة 14:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:57.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 37 25 80 20 دبي 38 26 75 25 الشارقة 38 22 70 20 عجمان 36 25 80 25 أم القيوين 37 21 85 30 رأس الخيمة 38 23 65 25 الفجيرة 36 28 75 25 العين 39 26 55 20 ليوا 40 23 75 20 الرويس 35 23 85 30 السلع 36 24 85 25 دلما 34 27 80 40 طنب الكبرى 32 27 85 50 طنب الصغرى 32 27 85 50 أبو موسى 30 27 85 50 .